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الأمانة : إعفاء غرامتي المسقفات والمعارف حسب قانون العفو العام

منذ ساعة واحدة
الأمانة : إعفاء غرامتي المسقفات والمعارف حسب قانون العفو العام

وطنا اليوم:قالت أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، إن القرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعد الدراسة المستفيضة لكافة الغرامات، تبين حسب قانون العفو العام، العفو عن غرامة المسقفات والمعارف
وبينت أمانة عمان، أنه سيتم تطبيق القرار في أمانة عمان ابتداء من تاريخ صدور قرار العفو العام في 19/3/2024.
وأكدت أمانة عمان، أن الأمانة ستقوم بإيقاف كافة خدمات الدفع الإلكتروني ابتداء من الآن ولغاية صباح يوم غدا 15/5/2024 لكي تتمكن من تنفيذ القرار


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