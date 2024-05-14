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الجمارك: هذه الشرائح تُمنح إعفاءً جمركيا للمركبات

منذ 4 ثواني
الجمارك: هذه الشرائح تُمنح إعفاءً جمركيا للمركبات

وطنا اليوم:تقوم لجنة الإعفاءات الجمركية الطبية بتلقي الطلبات الخاصة بالإعفاء الجمركي للمركبات إلكترونيًا، ودراسة هذه الطلبات والتحقق من استحقاق طالبيها، والتأكد من توفر شروط منح الإعفاء، وفحص طالب الإعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص، ورفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء من عدمه.
وبينت أن الشرائح التي تمنح الإعفاء هي القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها وقصر القامة على ان لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور وكف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (60/6 ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي و الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة وإعاقات التوحد ومتلازمة داون والإعاقات العصبية أو النفسية أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم والتصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.
ويجدر بالذكر أن الأشخاص الذين رفضت طلباتهم للحصول على الإعفاء الجمركي لا يمكنهم تقديم طلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار السابق


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