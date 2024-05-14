دائرة الشؤون الفلسطينية تطلق مسابقة لاختيار شعار الهوية البصرية

وطنا اليوم:أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية مسابقة لاختيار شعار (الهوية البصرية) الخاصة للدائرة وسينتهي تقديم الطلبات للمسابقة يوم الثلاثاء الموافق4/6/2024.

ودعت الدائرة كافة المهتمين في مجال التصميم للشعارات بالاشتراك في هذه المسابقة القيمة حسب شروط الاشتراك والمواصفات المعلن عنها على موقع الدائرة الالكتروني حيث ستتم (www.dpa.gov.jo)

للراغبين في الاشتراك تقديم الطلب حسب نموذج الاشتراك في المسابقة.

( https://forms.gle/xpwL4xtpk9PTnmv49)