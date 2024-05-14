الأردن يدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى ورفعهم العلم الإسرائيلي

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام المتطرفين، اليوم، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ورفعهم للعلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إضافة إلى إعاقة دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبما يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته.

وأعاد السفير القضاة التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي كافة.