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اعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت.. حوّل منزله إلى مزرعة ماريغوانا

منذ 21 ثانية
اعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت.. حوّل منزله إلى مزرعة ماريغوانا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله.
وتابعت الوزارة في بيان، بأنه جرى إيقاف أحد أفراد الأسرة الحاكمة “آل صباح”، إضافة إلى 3 آخرين من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة”.
وقام الشيخ الكويتي بتحويل منزله إلى مزرعة لمادة الماريغوانا المخدرة، إذ جاء في بيان وزارة الداخلية أنه “تم العثور على (270) شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام، ونحو (5,130) كيلو من الماريغوانا الجاهزة للاستخدام”.
كما تم العثور بحوزة الشخص ذاته الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة، أثر و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريغوانا، و(50) غراما من مادة الحشيش المخدرة، و(21) غرام كوكايين، و(6) علب زيت الماريغوانا، و(27) غراما من الفطر المخدر، و(2) سيجارة إلكترونية من مادة الماريغوانا، و(3) قطع من حلويات الماريغوانا، و(10) زجاجات خمر.
وتابع البيان: “يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات، حيث جهة الاختصاص، لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون”.


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