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الأونروا: العائلات نزحت إلى أقصى الغرب .. رفح تحولت إلى مدينة أشباح

منذ ساعتين
الأونروا: العائلات نزحت إلى أقصى الغرب .. رفح تحولت إلى مدينة أشباح

وطنا اليوم:أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن العائلات في رفح انتقلت صباح اليوم الثلاثاء إلى أقصى الغرب قدر الإمكان ووصلت إلى شاطئ البحر المتوسط.
وقالت إن المناطق الداخلية في رفح تحولت الآن إلى مدينة أشباح.
وأضافت أنه يصعب تصديق أن هناك أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى داخل رفح منذ أسبوع.


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