الامن يحول سائق شاحنة يأرجل إلى الحاكم الاداري

وطنا اليوم:كشف النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، عن تعامل الدوريات الخاريجة مساء امس مع مجموعة من المخالفات الخطرة أبرزها ضبط سائق شاحنة “يأرجل” أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وهي حجز الرخص وتحويله الى الحاكم الاداري لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وتابع خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، انه تم التعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد عمان، تسببت باعاقة حركة السير، دون اصابات.

وتم التعامل ايضا مع حادث تدهور لمركبة وصدم عمود الانارة على طريق العدسية ناعور باتجاه الاغوار، تسببت بعوائق في الشارع العام حتى اجراء اللازم.

وتم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة زيزيا باتجاه الجنوب، نتج عنه 3 اصابات، وتم اسعافهم إلى مستشفى نديم الحكومي.

كذلك، تم التعامل مع تدهور شاحنة محملة بمادة الرمل على الطريق الصحراوي بعد المثلث الابيض باتجاه عمان، نتج عنه اصابة واحدة متوسطة، وانسكاب جزء من الحمولة على مسرب الطريق، تم ازالتها لاحقا بالتعاون مع مجموعات الاشغال العامة.

من جانبه، قال الملازم أول مصعب المرايات من ادارة السير، ان الادارة تعاملت يوم أمس مع سقوط (جرافتين) كانتا محملتان على ونش في منطقة مرج الحمام، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحين رفع العائق عن الشارع.