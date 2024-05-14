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التربية تطالب المجتمع المحلي بالتبرع لإنشاء مدارس

منذ ساعة واحدة
التربية تطالب المجتمع المحلي بالتبرع لإنشاء مدارس

وطنا اليوم:كشف مدير الأبنية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، عن تحديات كبيرة تواجهها الوزارة بسبب المدارس المستأجرة.
وقال أبو أحمدة، إن هناك 766 مدرسة مستأجرة وهذا تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أنه لا يوجد في وزارة التربية والتعليم مخصصات لإنشاء المدارس، مشيرا إلى أن هذه المهمة أسندت إلى مجالس المحافظات.
وطالب أبو أحمدة المجتمع المحلي بالتبرع لإنشاء مدارس تخدم الطلاب في المحافظات أسوة ببناء المساجد، قائلا: “أين المجتمع المحلي أو مؤسسات المجتمع المدني من دعم إنشاء مدارس كما يتم التبرع لبناء المساجد؟”.
وأكد أن كودات البناء الحديثة تكلفتها باهظة وأصبحت عبئا على وزارة التربية والتعليم، مطالبا بتخفيض الكلف لإنشاء مدارس تخدم الطلبة.
وأشار إلى أن التغلب على مشكلة المدارس المستأجرة يحتاج دعم المجمع الأردني بالكامل، وأنه يجب أن يكون من مهمة الجميع وليس فقط مجالس المحافظات ووزارة التربية ووزارة الاشغال العامة والإسكان.


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