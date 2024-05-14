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عاجل : جلالة الملك المفدى اليوم في الزرقاء .. والاجهزة الرسمية تعمل على مدار الساعة والاهالي ينثرون يافطات الترحيب والتأييد للقائد

منذ 3 ساعات
عاجل : جلالة الملك المفدى اليوم في الزرقاء .. والاجهزة الرسمية تعمل على مدار الساعة والاهالي ينثرون يافطات الترحيب والتأييد للقائد

تعيش محافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء بسعادة كبيرة وفرح عارم لا يعادله فرح وهي تنتظر بفارغ الصبر الزيارة الرسمية لجلالة القائد المعزز الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للمدينة وسيتم على هامش الزيارة افتتاح اهم مشروع حيوي تشهده المملكة وهو الباص السريع الذي يربط الزرقاء بعدد من مناطق العاصمة .

الاجهزة الرسمية والامنية تعمل على مدار الساعة لانجاز جملة اعمال تليق بزيارة قائد الوطن لمدينة الجند والعسكر ويشرف على الاعمال بشكل مباشر محافظ الزرقاء حسن الجبور وبتعاون بلديات الزرقاء والرصيفة ووزارة الاشغال العامة ومؤسسة موارد والذي سيكون الاحتفال الرئيس داخل حدودها .

شوارع الزرقاء وطرقاتها ازدانت بالاعلام الاردنية وصور جلالة الملك وولي العهد واليافطات الترحيبية للاهالي انتشرت على طول مسير الموكب الملكي مهللة ومرحبة بقدوم سليل الدوحة الهاشمية، ومن المشاهدات الاولية لهذه الاستعدادات تؤشر لتميز الزرقاء عن باقي المحافظات باخراج هذه المناسبة بأجمل صورة بفضل تعاون كافة الاجهزة والمجتمع المحلي الذي سيخرج باعداد كبيرة وسيصطف على جوانب الطرقات ترحيباً وتهليلاً بعميدها وقائدها وراعي مسيرة نهضتها .


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