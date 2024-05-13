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القبض على البرلماني الكويتي السابق وليد الطبطبائي

منذ ساعة واحدة
القبض على البرلماني الكويتي السابق وليد الطبطبائي

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام بأن النيابة العامة في الكويت أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوما، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.
ويأتي ذلك إثر نشر الطبطبائي تدوينة على منصة “إكس” فور إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، جاء فيها: “سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها”.
ولاحقا، نشر تغريدة أخرى يتهم فيها دولا لم يسمها بالتدخل في شؤون الكويت، لكنه في الوقت نفسه وجه النقد لسلوك من أسماهم “القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو”.
وقال الطبطبائي: “غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة”.
وسبق أن تم الحكم على النائب السابق بالسجن 7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر عام 2011، لكنه استفاد من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تم الإفراج عنه في 19 ديسمبر 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي.
يأتي توقيف الطبطبائي بعد ساعات من إعلان النيابة العامة أنها أمرت بحبس مواطن كويتي احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم في منصة “إكس”، تضمنت طعنا في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.


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