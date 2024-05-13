الحكومة: 3 آلاف مركبة مرخصة تعمل على التطبيقات باربد

وطنا اليوم:بحث اجتماع بمقر مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، واقع وحلول الاكتظاظ والتحديات المرورية في منطقة النزهة وسط مدينة إربد.

وأكد عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة النزهة احمد الناصر، أهمية البحث عن حلول جدية وواقعية لإشكالات الواقع المروري في منطقة النزهة التي باتت تؤثر على السكان المحليين باعتبارها من المناطق التي لها تماس وارتباط مباشر بالشوارع الرئيسة والحيوية وتضم مجمعات للنقل العام وآلاف المحال التجارية ودوائر حكومية ما جعل المنطقة تعاني من ازدحامات مرورية كبيرة تستدعي وضع تصورات لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره، قال رئيس قسم سير إربد المقدم خالد الخالدي، إن رجال السير يتواجدون في جميع الشوارع التي تشهد ازدحامات لضبط المخالفات المرورية كالاصطفاف المزدوج، وتنظيم السير على ميادين تشهد ضغطا مروريا في أوقات الذروة.

وأكد استعداد قسم السير استقبال أية ملاحظات وإيجاد حلول لها بالتشارك مع الجهات المسؤولة بهدف تسهيل الحركة المرورية، مبينا أن حوادث السير والدهس والاصطفافات المزدوجة انخفضت مع تطبيق قانون السير الجديد.

ولفت الخالدي، إلى أن قسم السير يطبق نظام الأمن المدرسي في 15 مدرسة بمواقع حرجة وحساسة بحيث يوجد رقباء السير صباحا أمام هذه المدارس لتسهيل عبور ومرور الطلبة الى المدارسة حفاظا على حياتهم.

من جهتها، قالت مديرة الدائرة المرورية في بلدية إربد الكبرى المهندسة لمياء أبو العسل، إن حل مشكلة الازدحامات المرورية هو تنفيذ طرق شعاعية باتجاه واحد، مشيرة إلى وجود دراسة سابقة أعدتها البلدية بهذا الإطار قبل نحو 10 سنوات.

بدورها، أكدت مديرة هيئة تنظيم النقل البري في إربد المهندسة رولا العمري، جاهزية هيئة النقل التامة للتشاركية مع كل الأطراف المسؤولة لوضع حلول مرورية من شأنها تخفيف الازدحامات المرورية.

وأشارت إلى وجود 3 آلاف مركبة تعمل بشكل مرخص على التطبيقات الذكية، داعية المواطنين الى الابتعاد عن العمل بصورة مخالفة على هذه التطبيقات لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة تعمل على تطبيقات مرخصة وغير مرخصة، وان ما هو موجود يفوق الطاقة الاستيعابية بكثير.

من جهته، طالب عضو غرفة تجارة إربد، أيمن الغزاوي، بضرورة إيجاد حلول لمشكلة الشواخص أمام المطاعم والمحال التجارية التي تمنع الاصطفاف أمامها وأخرى تحدد الوقوف بشكل طولي، ما يتسبب بخسائر لهذه المحال، مؤكدا جاهزية الغرفة للتشارك مع الأطراف المسؤولة لوضع حلول مشتركة لانهاء الإشكالات المرورية التي تنعكس على الحركة التجارية.

واتفق الحضور على وضع مقترحات وتوصيات عملية للواقع المروري بمنطقة النزهة بالتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة تمهيدا لتنفيذها