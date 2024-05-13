الأردن يؤكد استمرار جهوده لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين محمد مصطفى اليوم على هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في المنامة، استمرار الأردن في جهوده المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما أكد الصفدي دعم الأردن المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين.

وشدد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.

كما حذر الصفدي ومصطفى من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، من استيطان، ومصادرة للأراضي، وهجمات المستوطنين الإرهابية.