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نجاح عمليتي زراعة كبد لطفلين لأول مرة في الخدمات الطبية الملكية

منذ ساعة واحدة
نجاح عمليتي زراعة كبد لطفلين لأول مرة في الخدمات الطبية الملكية

وطنا اليوم:تمكن فريق زراعة الكبد في مدينة الحسين الطبية من إجراء عمليتي زراعة كبد لطفلين لأول مرة في الأردن تكللت بحمد الله بالنجاح.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: إن العمليات تمت بنجاح، وأن كوادر الخدمات الطبية على قدرة عالية من الكفاءة والاحترافية لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المعقدة والضرورية لإنقاذ حياة المرضى.
وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن الخدمات الطبية الملكية تسعى دائماً بأن تكون السباقة إلى كل ما هو حديث في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وأشار رئيس فريق الزراعة أن العمليات كانت بمشاركة مع وفد طبي من جمهورية مصر الشقيقة برئاسة البروفسور الدكتور عمرو عبد العال المتخصص بزراعة الكبد للأطفال.
وبين رئيس فريق الزراعة أن هذه العمليات تعد من العمليات الكبرى والمعقدة والدقيقة، وتحتاج الى تنسيق كبير ما بين المتبرع والمريض والتجهيز الطبي الخاص لنقل الأعضاء وتتطلب جهود طبية وفنية خاصة.
وبين رئيس اختصاص الجهاز الهضمي والكبد أطفال أنه تم تجهيز حالتين لزراعة الكبد أحدهما يبلغ عمره أحد عشر عاماً يعاني من مرض استقلابي في الكبد، والآخر خمس سنوات محول من وزارة الصحة يعاني من انسداد خلقي في القنوات المرارية، بحمد الله تم إجراء عمليتي زراعة الكبد وهما الآن قيد المتابعة من قبل فريق الجهاز الهضمي والكبد أطفال وفريق زراعة الكبد في مدينة الحسين الطبية.


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