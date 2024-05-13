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أبو عبيدة: انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:أفاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بأنه نتيجة القصف الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة من عناصر القسام تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم المحتجز هيرش جولدبيرغ بولين.
وكان المحتجز هيرش جولدبيرغ ظهر في مقطع فيديو بثته كتئب القسام، ووجه المحتجز خلاله رسالة تنديد بما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه.
كما لقي الفيديو عقب نشره تفاعلا كبيرا من رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستويين العربي والعالمي، إذ تم تداوله وإعادة نشره على نطاق واسع، ووصف بعض الرواد الفيديو “بالأخطر” لإعلام كتائب القسام خلال 200 يوم من الحرب، متسائلين “كيف سيكون رد فعل الداخل الإسرائيلي؟”.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ220 في ظل مواصلة قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع أدت إلى استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة بقصف على حي الصبرة بمدينة غزة.
وجاء ذلك بعد يوم شهد معارك واشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من محور.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء حربه على غزة، بلغت 50 مصابا من ضباطه وجنوده، كما برزت الخلافات بين المنظومة العسكرية والأمنية وبين الحكومة داخل الأرض المحتلة.


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