الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي

وطنا اليوم:اطّلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي التي ستوفر 3 آلاف فرصة عمل سنويا.

وأشار جلالة الملك، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، إلى أهمية مساهمة المشروع في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين.