بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الداخلية و العمل تحذران من تبعات تشغيل العمالة المخالفة

منذ 12 ثانية
الداخلية و العمل تحذران من تبعات تشغيل العمالة المخالفة

وطنا اليوم:أكدت وزارتي الداخلية والعمل على خطورة تشغيل ‏العمالة ‏غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ‏بها وذلك لأسباب قانونية وصحية ، خاصة وأن قانون العمل النافذ ‏نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ‏ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير ‏العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على ‏المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .‏
تاسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل ‏تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها ‏آنفا.‏
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها .‏


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:29

صور من الفضاء تكشف ما فعلته إسرائيل بالأراضي الزراعية في غزة

15:20

قريبا .. اطلاق خدمة بيع الاراضي الكترونيا في اربد والزرقاء

15:14

أطباء القطاع العام يدعون وزارة الصحة إلى الغاء نظام البصمة

14:41

مستوطنون يعترضون طريق المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

14:34

نتنياهو: نتكبد ثمنا باهظا بغزة ويجب ألا نعول على الأميركيين

14:26

النقل البري تسلّم موقع مشروع مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء

14:10

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.61% حتى نهاية نيسان

14:06

كتيبة التدخل السريع /91 تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

14:04

محافظ البنك المركزي يطلاق أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية (FTA Jordan)

13:02

تراجع الطلب على اللحوم في الاردن

12:39

مستوطنون يهاجمون مزارعي بيت لحم ويسرقون محاصيلهم

12:33

دُمرت مدارسهم واستشهد أساتذتهم .. الحرب تُعلق مصير 39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة

وفيات
وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيمات