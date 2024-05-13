قريبا .. اطلاق خدمة بيع الاراضي الكترونيا في اربد والزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي في دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إن الدائرة ستطلق خدمة بيع الأراضي الكترونيا في محافظتي الزرقاء واربد، تمهيدا لتعميمها على كافة محافظات المملكة، وذلك ضمن برنامج زمني اعدته الدائرة لهذه الغاية.

وأضاف الزبن أن الدائرة تعمل حاليا على تطوير الخدمات الالكترونية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مبيّنا أن 60% من خدمات الدائرة أصبحت الكترونية، حيث يمكن للمواطن استخراج الوثائق وتقديم المعاملات وهو في منزله.

وتابع الزبن أن الدائرة تسعى للحدّ من مراجعة المواطنين للدائرة وتخفيف الاحتكاك البشري مع الموظفين، مؤكدا أن الدائرة تسعى إلى تقديم كامل الخدمات الكترونيا في المستقبل.

وأشار الزبن إلى وجود قوى “شدّ عكسي” من المنتفعين من خارج الدائرة لعرقلة جهود تطوير الخدمات الالكترونية، نظرا لوجود منافع مالية ومصالح شخصية تعطلت بسبب الخدمات الالكترونية.

وختم الزبن حديثه بالقول إن الدائرة تبذل أقصى جهد ممكن لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وذلك من خلال أتمتة كافة الاجراءات، لافتا إلى أن المواطن سيلمس أثر تلك الاجراءات قريبا.