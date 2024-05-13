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مستوطنون يعترضون طريق المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

منذ 12 ثانية
مستوطنون يعترضون طريق المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

وطنا اليوم:هاجمت مجموعة من المستوطنين ظهر اليوم الاثنين، شاحنات محملة بمواد غذائية اغاثية متجهة الى قطاع غزة، وقاموا بتدمير وإعطاب عدد كبير من الشاحنات.
وقال عضو نقابة الشحن في فلسطين عادل عمرو والمتواجد على معبر ترقوميا غرب الخليل، إن العشرات من المستوطنين هاجموا الشاحنات الاغاثية التي كانت في طريقها الى قطاع غزة من الجانب الاسرائيلي، وبعد تدمير عدة شاحنات توجه المستوطنون لتدمير الشاحنات التي كانت متوقفة على الجانب الفلسطيني من معبر ترقوميا.
وأضاف، أن 98 شاحنة محملة بمواد غذائية، بدأت العبور عند الساعة 8 صباحا، وكانت الامور تسير بشكل جيد، حتى بدء هجوم المستوطنين على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.
وتابع أن المستوطنين قاموا برمي المواد الغذائية والاغاثية من الشاحنات على الارض بالاضافة إلى خلط المواد الغذائية بعضها ببعض.


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