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ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.61% حتى نهاية نيسان

منذ 42 ثانية
ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.61% حتى نهاية نيسان

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” لشهر نيسان من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً نسبتة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً طفيفاً نسبته (0.09%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار الذي سبقه.
أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 1.61% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2024 ما مقداره 110.50 مقابل 109.09 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2024 ما مقداره 110.50 مقابل 110.61 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.21 مقابل 108.47 لنفس الفترة من عام 2023.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 9.41%، و”المياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.38%، و”الايجارات” بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الفواكه والمكسرات” بانخفاض نسبتة (7.40%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.90%)، و “الزيوت والدهون” بنسبة (1.77%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.57%).
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.30%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.29%، و”الايجارات” بنسبة 4.12%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2024 مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.63%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (2.59%)، و”الملابس” بنسبة (0.93%)، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة (0.70%).


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