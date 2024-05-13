تراجع الطلب على اللحوم في الاردن

وطنا اليوم:أكد قصابون ان الطلب على اللحوم انخفض بعد شهر رمضان المبارك وحتى الآن بنسبة 60%، بسبب عدة عوامل اهمها تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع أسعار اللحوم.

وقال قصابون إن اسعار اللحوم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن سعر كيلو الخروف الروماني قائم وصل أمس إلى نحو 4.5 دينار في حين بلغ سعر كيلو الخروف البلدي نحو 5.5 دينار.

وأضافوا أن اسعار الخراف الرومانية ارتفعت من بلاد مناشئها بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحري.

وتوقع قصابون ان يبلغ سعر الاضحية الروماني لعيد الأضحى المبارك نحو 250 ديناراً والبلدي نحو 300 دينار حسب الوزن.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في نيسان الماضي، بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 119.1 نقطة في نيسان، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك كانت قراءة شهر نيسان أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في شباط.

وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بأعلى وتيرة في نيسان بنحو 1.6 بالمئة على أساس شهري، وصعد مؤشر الحبوب لينهي سلسلة من التراجع لثلاثة أشهر، بدعم ارتفاع أسعار تصدير الذرة، وارتفعت أيضا أسعار الزيوت النباتية، لتواصل مكاسبها وتبلغ أعلى مستوى لها في 13 شهرا مدعومة بأسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس.

وانخفض مؤشر السكر بحدة بلغت 4.4 بالمئة مقارنة بشهر آذار، وهو أقل من مستواه قبل عام بواقع 14.7 بالمئة، وذلك وسط تحسن توقعات المعروض عالميا، بينما هبط مؤشر أسعار الألبان لينهي سلسلة من المكاسب دامت ستة أشهر.