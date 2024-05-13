مستوطنون يهاجمون مزارعي بيت لحم ويسرقون محاصيلهم

وطنا اليوم:استولى مستوطنون متطرفون يهود، بحماية قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، على كمية كبيرة من محصولي القمح والشعير من أراضي قرية المنية، جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة في بيان، بأن مستوطنين متطرفين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة شرق القرية تحديدا القريبة من منطقة “المكب”، واعتدوا على المزارعين ورعاة الأغنام، واستولوا على كمية من محصولي القمح والشعير، تعود لمواطنين عرف منهم: جميل شلالدة، وعوني شلالدة، وسامي شلالدة، ونضال كوازبة، وشريف الفروخ، وعيسى شلالدة.

وأضاف الكوازبة أن المواطنين حاولوا التصدي للمستعمرين ومنعهم من سرقة محاصيلهم، واندلعت مواجهات في المنطقة أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن إصابات.

يذكر أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في قرية المنية تتمثل بسرقة المحاصيل الزراعية، والاعتداء على رعاة الأغنام ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1242 اعتداءً، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.