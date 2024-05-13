المعهد المروري : لا تملأ خزان سيارتك بالوقود لنهايته في الصيف

وطنا اليوم:دعا الرائد المهندس محمد الدبوبي من المعهد المروري الأردني، سائقي المركبات إلى عدم تعبئة خزان الوقود بشكل كامل خلال فصل الصيف.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إن خزان الوقود في حال كان ممتلئاً بشكل كامل قد يؤدي إلى حدوث ضغط عليه وهو ما قد يتسبب بنشوب حريق مع تسريب الأبخرة منه، بالإضافة إلى إضعاف كفاءة المحرك وزيادة معدل استهلاك الوقود.

وبين أن من النصائح حول تجهيز المركبات استعداداً لفصل الصيف، إجراء الفحوصات الشاملة لمحرك المركبة للتأكد من جاهزيته للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من مستوى السوائل والزيوت في المحرك.

ودعا الدبوبي السائقين إلى ضرورة تغيير الزيوت الصناعية كل 10 كلم، وشبه الصناعية كل 5 كلم والزيوت العادية كل 3 كلم، وفي حال كانت الظروف الجوية تشهد درجات حرارة عالية فلا بد من تغييرها قبل وقتها الطبيعي.

وأشار إلى ضرورة التأكد من فرامل المركبة والإطارات ومستوى ضغط الهواء فيها، وفحص البطارية وفلاتر الهواء للمحرك والمكيف، والتأكد من وجود معدات الطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى صلاحية المساحات وإضاءات المركبة.