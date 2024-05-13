تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في غزة خلال ساعات

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إن المنظومة الصحية في القطاع قد تنهار خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

هذا وانقطعت الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام.

من جهة ثانية، قال مدير إسعاف الخدمات الطبية في شمال غزة، ان قوات الاحتلال تستهدف عربات الإسعاف في مخيم جباليا.

وأضاف: انتشلنا أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين في مخيم جباليا، حيث تشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ولم نتمكن من الوصول إلى عدد كبير من الشهداء في المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.