فريق وزاري يلتقي أبناء البادية الوسطى

وطنا اليوم:عقد فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الاثنين، لقاء تواصليا مع ابناء البادية الوسطى.

وحضر اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، رؤساء بلديات البادية الوسطى، والمسؤولون التنفيذيون في البادية الوسطى، ومدراء عامون.

ويعد هذا اللقاء الثالث للفريق الوزاري بعد جولة تضمنت محافظتي جرش وعجلون الاسبوع الماضي.