السلطة الفلسطينية تدفع نصف رواتب موظفيها

وطنا اليوم:قالت وزارة الفلسطينية إنه نظرا لعدم تحويل الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة عن شهر نيسان لغاية اليوم فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2024 بنسبة 50 % وبحد أدناه 2000 شيكل أي ما يعادل نحو 400 دينار أردني.

وتؤكد وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة قبل 220 يوما وهو يتعمد الحجز على أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية بهدف التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من حقوقهم.

ويشار إلى أن وزراة المالية الفلسطينية اعلنت قبل أيام أنها أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين، وجرى تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيكل فأقل، لكن احتجاز “إسرائيل” لحوالة مقاصة شهر نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف