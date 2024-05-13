بحث خطة تشغيلية للخطوط المغذية للتردد السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، خلال لقائه مع عدد من المشغلين العاملين على الخطوط داخل حدود محافظة الزرقاء، سبل تنفيذ مخرجات الخطة التشغيلية للخطوط المغذية لمحطات التحميل والتنزيل على مسار حافلات التردد السريع (عمان-الزرقاء).

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، حضر اللقاء مساعد محافظ الزرقاء السيد فيصل العتوم والمستشار لشؤون المحافظات في الهيئة ومديرو مكتب الهيئة في الزرقاء وعمان.

وقال القريوتي، إن محطات التحميل والتنزيل لحافلات التردد السريع التي تقع ضمن اختصاص الهيئة هي: محطة ركاب ماركا، محطة ركاب البيبسي، محطة ركاب الرصيفة، محطة ركاب الهاشمية، بالإضافة لمركز الانطلاق والوصول الرئيسي في الزرقاء.

وأكد ان الهدف من اللقاء هو تحقيق تكاملية الخدمة المقدمة للراكب والتسهيل عليهم للوصول من والى هذه المحطات من المناطق المحاذية لها.

وأضاف، أن الخطة التشغيلية التي تم إعدادها هي نتاج لأعمال لجنة فنية تم تشكيلها بالتشاركية بين الهيئة ووزارة النقل وأمانة عمان.

وخلال الزيارة، اطلع القريوتي والفريق المرافق له على جاهزية محطات التحميل والتنزيل الأربعة، التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، مثمناً الدور الذي قامت به جميع الجهات المعنية بإنجاز هذا المشروع الوطني الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل وتحديداً خط (عمان –الزرقاء) الذي يعتبر من أكثر الخطوط استخداما من قبل المواطنين.