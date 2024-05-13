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زاخاروفا تنتقد عروض يوروفيجن : عربدة وتدنيس مقدسات

منذ دقيقة واحدة
زاخاروفا تنتقد عروض يوروفيجن : عربدة وتدنيس مقدسات

وطنا اليوم:شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوما لاذعا على مسابقة “يوروفيجين” التي اختتمت الأحد.
وكتبت زاخاروفا عبر “تيليغرام”:”تجاوزت عروض مسابقة يوروفيجن 2024 جميع طقوس العربدة والسحر وتدنيس المقدسات”.
وأضافت أن “طقوس احتضار وجنازة أوروبا الغربية تجري بسلاسة كالمعتاد، دون مفاجآت تذكر”، مشيرة إلى أن مسابقة “يوروفيجن 2024” تجاوزت جميع الطقوس الظلامية بنجاح دون أي مفاجآت.
ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو لعروض المشاركين في المسابقة من مختلف البلدان في مدينة مالمو بالسويد، أظهر أن هذه العروض الغريبة أشبه بطقوس الشعوذة أكثر منها عروض ترفيهية.
حيث ظهر أحد المشاركين في المقطع الذي نشرته خلال أدائه مصحوبا بموسيقى خلفية لإيجور كورنيليوك، والتي تم سماعها في حفلة الشيطان في مسلسل “السيد ومارغريتا”.
وأثارت نسخة هذا العام من مسابقة “يوروفيجين” جدلا واسعا بسبب مشاركة الاحتلال الإسرائيلي برغم المطالبات العديدة بإلغاء تلك المشاركة بسبب الجرائم والتجويع الذي يمارسه خلال عدوانه على قطاع غزة.
إلا أن اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الذي ينظم المسابقة أكد أنه يتبنى مبدأ “الموسيقى بعيداً عن السياسة” وتم السماح بإشراك شركة البث الإسرائيلية “كان” في المسابقة لهذا العام.
يذكر أنه تم استبعاد روسيا من مسابقة “يوروفيجن” عام 2022 بسبب غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي شجع الكثيرين لطلب استبعاد الاحتلال لشن عدوانا وحشيا على قطاع غزة تسبب باستشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 100 الف فلسطيني غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال.


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