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الشواربة يحذر موظفي الأمانة من التدخل بالانتخابات

منذ 43 ثانية
الشواربة يحذر موظفي الأمانة من التدخل بالانتخابات

وطنا اليوم:حذر امين عمان الدكتور يوسف الشواربه موظفي الامانة بكافة مستوياتهم الوظيفية من التدخل في اي مرحلة من مراحل سير العملية الانتخابية او استغلال الوظيفة او موارد الامانة ومرافقها لخدمة او التأثير على اي مرشح تحقيقا لمبدا الحيادية والنزاهة.
ووجه الشواربه تعميما حظر فيه التدخل في مراحل سير العملية الانتخابية حرصا من ادارة الامانة على المساهمة في الجهود الوطنية التي تبذلها الجهات القائمة التحضيرات للعملية الانتخابية ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخابات.
وأكد الشواربه ان ادارة الامانة ستقوم باتخاذ أشد العقوبات لمن يثبت مخالفته لما ورد في التعميم.


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