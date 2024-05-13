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البحث الجنائي يُلقي القبض على سارق مركبتين في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
البحث الجنائي يُلقي القبض على سارق مركبتين في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي وعلى إثر شكوى تقدّم بها شخصان بتعرّض مركبتيهما للسرقة في محافظة الزرقاء.
وتمكّنوا وبعد التحقيق وجمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب السرقة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنَّ قوّة أمنيّة من الإدارة داهمت مكان وجوده في إحدى مناطق البادية الشمالية وتمكّنت من إلقاء القبض عليه بعد أنْ حاول الفرار وما زالت التحقيقات جارية.


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