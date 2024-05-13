البنك الدولي: الصندوق الأردني للريادة دعم 124 شركة ووفّر 1700 وظيفة

وطنا اليوم:قال البنك الدولي إن الصندوق الأردني للريادة، الذي أطلق برأس مال بلغ 98 مليون دولار، استثمر في 17 صندوقا محليا ودعم 124 شركة، وأسهم في توفير 1700 وظيفة، إضافة إلى مزيد من الفرص المستقبلية.

وفي بيانات، فإن الصندوق الأردني للريادة (صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة) يعمل على تحقيق تأثير إيجابي على المواطنين من خلال خلق فرص عمل، ودفع عجلة تطوير الصناعة، ودعم المواطنين في بناء المهارات اللازمة للاقتصاد الجديد.

وتمكّن الصندوق، الذي يمثل شراكة بين البنك الدولي والبنك المركزي الأردني، من تعبئة 98 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتسريع نموها واحتضانها وتوفير دورات تدريبية في ريادة الأعمال للأفراد الذين يبدأون ويطورون مشروعاتهم الجديدة.

وقال البنك الدولي إن خلق فرص عمل جديدة، خاصةً للشباب والنساء، يمثل أولوية رئيسية في الرؤية التنموية للأردن، موضحا أن الصندوق استطاع تعبئة مبلغا إضافيا قدره 165 مليون دولار تم استثماره في تعزيز التحديث والنمو للشركات الأردنية.

البنك الدولي، أشار في آخر تحديث لبرنامج الصندوق، إلى أن الصندوق ذو أهمية استراتيجية كبيرة ومفيد لدعم نمو النظام البيئي لريادة الأعمال في الأردن، وأحدث “فرقا كبيرا” في تحسين فرص الحصول على التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة الأردنية من خلال تعبئة رأس المال لرأس المال الأولي، ورأس المال الأولي، ورأس المال الاستثماري.

وأضاف أنه جرى تخصيص أكثر من 80% من رأس المال لغاية مطلع العام الحالي، وجذب استثمارات لما يزيد عن 78 مليون دولار من رأس المال الخاص، موضحا أن 25% من الصناديق والشركات التي استثمر فيها الصندوق كانت شركات تقودها نساء، فيما استفادت أكثر من 800 شركة ناشئة من هذه الخدمات.

ولعب الصندوق أيضًا دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز مجموعة الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، وفق البنك الدولي.

والصندوق، الذي أطلق في العام 2018، يعد أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، هدفه زيادة التمويل المباشر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة خصوصا تلك الشركات التي تمتلك الرؤية الطموحة وإمكانات نمو عالية، وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين.

يوفر البنك الدولي 50 مليون دولار لدعم الصندوق الأردني للريادة، فيما يقدم البنك المركزي الأردني 48 مليون دولار المتبقية، حيث صرف البنك الدولي 41 مليون دولار، وبنسبة 82% من إجمالي التمويل المقدم منه.

أما الجهات المستفيدة من المشروع؛ فهم المستفيدون الرئيسيون من الاستثمار في رأس المالي والذي يشملون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُتوقع نموها نموا سريعا بينما سيكون المستفيدون من أنشطة دعم تدفق الصفقات هم رواد الأعمال الذي يتطلعون إلى إنشاء أعمال تجارية أو إعداد شركاتهم الناشئة للاستثمار. فيما سيكون المستفيدون غير المباشرين هم عملاء رأس المال المخاطر الخاص الذين سيستغلون رأس المال من خلال إقامة الشراكات الاستثمارية.