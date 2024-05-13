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جامعة جونز هوبكنز تعلن مراجعة سحب الاستثمارات من إسرائيل

منذ دقيقتين
جامعة جونز هوبكنز تعلن مراجعة سحب الاستثمارات من إسرائيل

وطنا اليوم:علق طلبة جامعة “جونز هوبكنز” احتجاجاتهم في ساحة الجامعة للمطالبة بسحب استثمارات “المال الوقفي الجامعي” في دولة الاحتلال، بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة، بمراجعة مسألة سحب الاستثمارات الرئيسية من دولة الاحتلال.
وقالت الجامعة “إنها ستسرع العملية التي بدأتها بالفعل لمراجعة استثماراتها، بما في ذلك مع مديري الصناديق والشركات التي تدعم العمل العسكري الإسرائيلي في غزة”.
كما يواصل الطلبة احتجاجاتهم في أكثر من 100 جامعة ومعهد في معظم الولايات المتحدة الأميركية، لمطالبة بوقف الاستثمارات والتعاون الأكاديمي والبحثي مع دولة الاحتلال، واستغل الطلبة موسم حفلات التخرج في الجامعات الأميركية في تنظيم انسحابات احتجاجية أثناء الكلمات الرسمية، ورفع العلم الفلسطيني أثناء استلام الشهادات كما حصل في جامعة شيكاغو، إضافة إلى رفع يافطات تطالب بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني وايقاف الابادة الجماعية كما حصل في جامعة “نورث ويسترن”.


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