اتحاد العمال يعقد اجتماعآ مع وفد من منظمة العمل الدولية

وطنا اليوم

– عقد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم الأحد، إجتماعًا مع وفد من منظمة العمل الدولية في الأردن، تناول عددًا من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وأوجه التعاون والتنسيق بشأن المشاريع المستقبلية التي تنفذها المنظمة في شتى القطاعات العمالية.

وضم الوفد، أخصائية النوع الإجتماعي، ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في المنظمة، ريم أصلان، ومنسق مشروع “صوت العمال” في برنامج عمل افضل الأردن عبد الجواد النتشة، بحضور مستشار الإتحاد العام نظام قاحوش، ونائب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة.

وناقش الإجتماع، مراحل سير العمل وخطوات تنفيذ العقد الموحد الجديد، والذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص، بموجب الإتفاقية الجماعية التي وقعتها النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وتضمنت بنودًا جديدة وخطوات عملية بإتجاه حماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع، إلى جانب أتمتة العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين وغيرها من المكتسبات العمالية.

وثمن الفناطسة، جهود منظمة العمل الدولية ودورها في إرساء معايير العمل اللائق وحماية حقوق العاملين، معربا عن تقديره لفريق العمل في برنامجي: “العمل اللائق للمرأة”، و”عمل أفضل”، مؤكدًا في الوقت ذاته، عزم الإتحاد على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع التي تدعمها المنظمة والتنسيق مع مختلف الأطراف لتجاوز التحديات التي تعيق سير العمل.