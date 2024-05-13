فريق طلابي من حجاوي اليرموك يفوز بجائزة الدولية في مجال الهندسة والتكنولوجيا

وطنا اليوم– فاز فريق طلابي من قسم الهندسة الصناعية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك، بجائزة Community Recognition بمسابقة ICAMES السنوية الدولية، التي نظمتها جامعة البسفور التركية في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

ويضم الفريق، الذي يتولى الإشراف عليه الدكتور غازي مقابلة، كل من الطالبة سارة دعابسة والطالبة فاطمة عرسان والطالب عبد الرحمن امصيعي.

وقال مقابلة إن الفوز بهذه المسابقة جاء عن المشروع الذي حمل عنوان: “روبوت متعدد المهام بالأعتماد على الطاقة المتجددة”، مبينًا أن المشروع يتضمن تصميم وتطوير وتصنيع روبوت صناعي متعدد الإستخدامات في العمليات الصناعية وعمليات الصيانة في المناطق الضيقة والخطرة، بحيث يحل هذا “الربوت” محل الإنسان في المناطق التي تشكل خطرًا على حياة العاملين.

وأضاف تم تزويد هذا “الروبوت” بعدد من المجسات المختلفة لغايات إكتشاف الغازات والحرائق والرطوبة والحرارة والضغط، إضافة إلى كاميرا للمراقبة والتتبع، وأخرى ذكية تستخدم الذكاء الإصطناعي لتمييز الأشياء إضافة إلى ذراع لإلتقاط العينات.

وأشار مقابلة إلى أنه تم تزويد “الروبوت” أيضًا بتقنية أختيار المسار الذاتي وإكتشاف المعادن، بالإضافة إلى الطاقة اللازمة من خلال الألواح الشمسية التي تتبع أشعة الشمس بشكل أتوماتيكي وتُزود البطاريات بالطاقة اللازمة لإدارة وتشغيل الروبوت، لافتًا إلى أن التصميم تضمن أيضًا مجموعة من الوظائف وأكثر من 15 مكونًا رئيسيًا.

وعن مجالات إستخدام الروبوت، أكد مقابلة أنه يمكن إستخدامه في الصناعات المختلفة، وخصوصًا أنابيب الغاز ومحطات التنقية وأنابيب البترول والماء، إضافة إلى إستخدامه في عمليات الصيانة المختلفة في المصانع والمؤسسات.

وثمن مقابلة وطلبة المشروع حجم الدعم والرعاية الذي توليه جامعة اليرموك، لطلبتها وباحثيها بتحفيزهم وحثهم على المشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات العلمية محليًا وعربيًا ودوليًا، عبر تقديم مشاريع وأفكار قابلة للتطبيق، بما يعكس فلسفة الجامعة ورؤيتها القائمة على تعميق البحث العلمي والإبداع في شتى المجالات.

يذكر أن هذه المسابقة شهدت مشاركة 15 فريقًا طلابيًا من 13 دولة حول العالم.