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منذ 49 ثانية

وطنا اليوم_

 

– نظم مركز شابات عبين عبلين بالتعاون مع الفنان التشكيلي ياسر أبو طعمه المعرض التشكيلي “أزهار عجلونية”، بحضور عميد كلية عجلون الجامعية الأستاذ الدكتور وائل الربضي، وفاعليات مجتمعية مختلفة.

 

هدف المعرض إلى بناء ثقافة مجتمعية قادرة على التفاعل الواعي مع مَواطِن الجمال في الأردن والحفاظ على الإرث البيئي والطبيعة التي تحتاج من المجتمع العمل من أجل إدامتها، بالإضافة إلى عرض صُور تمثل أزهارًا ونباتات مختلفة من البيئة والطبيعة العجلونية الأردنية لإبراز القيمة العلمية والبيئة لهذه الأزهار والنباتات.


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