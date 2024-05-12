كمين يستهدف 30 جندياً اسرائيلياً .. حدث أمني يهز جيش الاحتلال

وطنا اليوم_قالت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الرقابة العسكرية فرضت حظرا للنشر حول حدث أمني خطير وقع في جباليا وذكرت أن الأخبار مؤسفة للغاية، بحسب وسائل إعلام عبرية، مساء الاحد.

من جانبها، قالت وسائل اعلام فلسطينية إن الحدث الخطير هو كمين نفذته المقاومة ضد نحو 30 جنديا اسرائيليا تحصنوا داخل منزل شرقي منطقة جباليا وأوقعوهم بين قتيل وجريح .

هذا وقالت كتائب القسام بوقت سابق، إنها نفذت عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا استهدفت خلالها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105”.

وأشارت القسام إلى أنه بعد هروب جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل مفخخ أعد مسبقا تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن عناصرها أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة.

كما أشارت القسام، إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم جباليا ما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها، وكذلك استهدفت حشودا لقوات الاحتلال شرقي المخيم بقذائف هاون.

وأكدت القسام في بيانها أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إصابة 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.