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جمعة: الميداني الأردني الوحيد المستمر بتقديم خدماته بغزة

منذ ساعة واحدة
جمعة: الميداني الأردني الوحيد المستمر بتقديم خدماته بغزة

وطنا اليوم:أكد المقدم الطبيب محمد جمعة/ أحد الأطباء العائدين من قطاع غزة، أن المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يعتبر المستشفى العربي الوحيد حاليا الموجود في القطاع الذي يُكمل المسيرة بعد خروج المستشفيات الأخرى.
وقال في تصريحات إذاعية للحديث عن جهود المستشفى الميداني الأردني/ خان يونس في قطاع غزة، إن جميع الكادر الموجود في المستشفى قدم كل ما يستطيع من الرعاية وجهد وخدمات صحية، حيث كان هناك امتنان من الشعب الفلسطيني لهذه الجهود.
وبين أن المستشفى يضم كوكبة مميزة من الأطباء والتمريض، حيث كان يعمل بدرجة عالية، مشيرا إلى أن الكادر الطبي والتمريضي كانوا يعملون بنفس الكفاءة التي يعملون بها في الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف إلى أن الكادر الطبي الأردني قدم الخدمات الطبية إلى جانب الخدمات الإنسانية، حيث استطاع تجاوز التحديات كافة والمضي قدماً في العمل.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى التوجيهات الملكية بإرسال المستشفى الميداني إلى قطاع غزة، كانت هناك توجيهات من ولي العهد في إرسال خداج لأطفال، نظرا للحاجة الماسة لتوفير هذه الخدمة، وعليه تم توفير أجهزة الخداج وتم تقديم الرعاية للأطفال بمساهمة وجود 12 ممرضة، مؤكدا أن المستشفى كان يعمل بمعايير عالية.
في المقابل أكد النقيب الطبيب خالد أبو رمان، أن العمل في المستشفى كان على مدار الـ 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، لتوفير كافة أنواع الجراحات والعمليات خاصة جراحة الأعصاب والشرايين.
وقال إنه تم تقديم العلاجات والخدمات الطبية المطلوبة للجرحى والمراجعين الذين كانت أعدادهم كبيرة جداً، حيث تم علاج وشفاء العديد من الحالات الصعبة والحرجة


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