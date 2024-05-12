الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي في دبي المركز الإعلامي

وطنا اليوم:اختتم الأردن الخميس مشاركته في معرض سوق السفر العربي، ATM، والذي يقام في دبي، من خلال الجناح الأردني وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة، جاء ذلك بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم العقبة حمزة الحاج حسن و ممثلين من القنصلية الأردنية في دبي وتمثيل 10 شركات سياحية وفنادق من المملكة، إضافة إلى ممثلين عن سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وطيران الملكية الأردنية ويعقد المعرض في الفترة من 6 إلى غاية 9 مايو/أيار الحالي.

وقال عربيات، في خبر صادر عن هيئة تنشيط السياحة اليوم حول مشاركة الهيئة في المعرض: “يلعب المعرض دورا محوريا ومتواصلا في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة من خلال استقطابه شخصيات بارزة من خبراء وصناع قرار متخصصين في صناعة السياحة من مختلف دول العالم”.

وأضاف: “يشكل المعرض منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل ارتفاع المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قريبا”.

واشار عربيات الى أن المعرض يعد من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة وبيئة هامة للترويج السياحي للمملكة كما تركز مشاركتنا على إيجاد فرص جذب مع القطاعات السياحية الدولية والتعاون مع شركات خطوط الطيران العالمية، خصوصا الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق.

ونوه عربيات أن المشاركة لهذا العام تهدف إلى ترويج الأردن سياحيا في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديدا في الخليجية في ظل تحسن الحركة السياحة للمملكة.

وأشار عربيات إلى الحملات التسويقية في دول الخليج وانعكاسها الإيجابي في جذب الحركة السياحية إلى الأردن.

واكد عربيات أن الهيئة ستركز خلال مشاركتها على إظهار تنوع التجارب السياحية التي يمكن للسائح أن يقوم بها في الأردن، وبحث آلية تسويق الأردن سياحيا من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة الى تسويق جذب السياحة العائلية الخليجية، حيث يعد السوق الخليجي من أهم الأسواق السياحية، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات التسويقية، والتي تهدف إلى جذب السائح الخليجي والمواطنيين المغتربين في تلك الدول.

وعقد عربيات على هامش انعقاد المعرض لقاءات مع وسائل اعلام عربية واجنبية للحديث في التسويق السياحي للمملكة .

كما شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبالتعاون مع هيئه تنشيط السياحه في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في مدينة دبي خلال الفترة من ٦ إلى ٩ ايار ٢٠٢٤، ضمن جناح الاردن . يعتبر هذا المعرض حدثًا عالميًا رائدًا في قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمثل فرصة هامة للتواصل بين العملاء والموردين.

تعتبر مشاركة العقبة في هذا الحدث خطوة استراتيجية هامة لتعزيز المنتجات السياحية المقدمة في المنطقة وجذب المزيد من السياح العرب. وقد تم عقد العديد من الاجتماعات الهامة مع شركات الطيران الرائدة والموردين لبرم الصفقات التي تهدف إلى ربط العقبة بالأسواق العربية وجذب أكبر عدد ممكن من السياح.

في هذا السياق، صرح نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة- مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن قائلاً: “مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي فرصة رائعة لابراز المنتجات السياحية في العقبة وترويجها في الأسواق العربية والعالمية. نحن نسعى جاهدين لجذب المزيد من السياح وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة.”

وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للزوار، ونعمل على تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الخدمات المقدمة. نتطلع إلى استكشاف الفرص الجديدة للتعاون وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.”

ويستقطب معرض سوق السفر العربي سنويا حشدا إعلاميا إقليميا ودوليا كبيرا وخبراء عالميين بارزين في قطاع السياحة والسفر وعملاء قطاع الإجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

يُذكر أن معرض سوق السفر العربي يوفر بيئة مثالية للتعرف على آخر التطورات في صناعة السفر والسياحة، ولإقامة شراكات استراتيجية جديدة، ولمناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.