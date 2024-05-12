ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 35,034 شهيدًا، المصابين إلى 78,755 مصابًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت أن لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.