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الأونروا: وجود مناطق آمنة في غزة ادعاء كاذب ومضلل

منذ دقيقة واحدة
epa10916753 Residents of Gaza city begin to evacuate following an Israeli warning of increased military operations in the Gaza strip, 13 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion EPA/MOHAMMED SABER

وطنا اليوم:قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، إن أوامر الإخلاء التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجبر الناس في رفح جنوبي قطاع غزة على الفرار لأي مكان، مشيراً إلى أن الادعاء بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة كاذب ومضلل.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أضاف مسؤول الأمم المتحدة، أنه منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في قطاع غزة عدة مرات بمعدل مرة كل شهر في المتوسط، موضحا أن بعض سكان القطاع ليس أمامهم خيار، سوى البقاء في مراكز إيواء الأونروا التي تم قصفها.
في الأثناء، يواصل الفلسطينيون النزوح من جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد الاستهدافات المتكررة من القوات الإسرائيلية، وصدور أوامر من الجيش للسكان بإخلاء هذه المناطق، بدعوى الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على المقاومة الفلسطينية.


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