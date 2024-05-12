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الطاقة توضح حول توقف استيراد الأردن للنفط الخام العراقي

منذ ساعة واحدة
الطاقة توضح حول توقف استيراد الأردن للنفط الخام العراقي

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن توقف استيراد النفط الخام العراقي يأتي تزامنا مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ 4/5/2023
وبينت مدير النفط والغاز الطبيعي في الوزارة المهندسة إيمان عواد أن وزارة الطاقة قامت بمخاطبة وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم ولمدة (3) شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ 4/5/2024، لغايات استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية كون مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.
وأضافت عواد أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.
وأوضحت بأنه سيتم السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية، علما بأن كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7 % من احتياجات المملكة من النفط الخام.


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