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هآرتس: 10 ضباط وجنود إسرائيليين أنهوا حياتهم منذ السابع من أكتوبر

منذ ساعة واحدة
هآرتس: 10 ضباط وجنود إسرائيليين أنهوا حياتهم منذ السابع من أكتوبر

وطنا اليوم:قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، إن 10 ضباط وجنود إسرائيليين انتحروا منذ السابع من أكتوبر، جزء منهم خلال المعارك في مستوطنات “غلاف غزة”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، بأن أهالي 600 جندي يبعثون رسالة لقيادات جيش الاحتلال يعارضون فيها اجتياح رفح.
وبحسب الهيئة، قال أهالي الجنود إنهم لا يثقون في القيادة ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر.
من جانب آخر، أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن مسئولين كبار في الجيش الإسرائيلي حثوا القادة السياسيين على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية واضحة بشأن الحرب في قطاع غزة.
كما ورد أن أعضاء مجلس الوزراء حذروا نتنياهو من أن سلوك إسرائيل وعدم قدرتها على اتخاذ قرار في الأسابيع القليلة الماضية أدى إلى “المخاطرة بالأرواح”.


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