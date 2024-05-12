8 إصابات بحريق شقة في الهاشمي الشمالي

وطنا اليوم:أصيب 8 اشخاص اثر حريق شقة في منطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة عمان.

وفي التفاصيل بين ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم اول محمد الخطاطبة عبر إذاعة الامن ان فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق في شقة في الطابق الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الهاشمي الشمالي نتج عنه إصابة 8 أشخاص بضيق تنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق.

وبين أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير