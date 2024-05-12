كناكرية : إعادة افتتاح فندق كراون بلازا البترا قبل نهاية العام الحالي

وطنا اليوم:بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عزالدين كناكريه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي.

وخلال اللقاء الذي حضره مفوض البنية التحتية والاستثمار حمزة علياني ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية مؤيد السمان وعدد من مدراء الصندوق والشركة والسلطة، اطلع البريزات على واقع استثمارات الضمان الاجتماعي في فندق بيت الضيافة الذي يقع على مدخل المدينة الأثرية ويدار من مجموعة انتركونتيننتال العالمية (IHG)، وكذلك سير العمل في مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا والذي تجاوزت نسبة إنجازه 90%.

وخلال جولة ميدانية للمشروع، قال كناكريه إن الفندق سيتم إعادة افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يوفر 200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى.

وشملت الجولة المرافق الجديدة التي جرى استحداثها في الفندق ومنها؛ إنشاء أول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وإعادة تحديث الغرف الفندقية والشاليهات والمرافق العامة لزيادة القدرة الاستيعابية للفندق وتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة المميزة للزوار، بالإضافة إلى جعل مدينة البترا وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في منطقة المثلث الذهبي.

وبين كناكريه أن المشروع تضمن أيضا تنفيذ العديد من الأعمال الهندسية والإنشائية التزاما بالمعايير البيئية العالمية، ومعايير حماية منظمة يونسكو للموقع كون الفندق يقع ضمن مواقع المحمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للأمم المتحدة.

وتابع كناكريه والوفد المرافق الجولة، افتتاح فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وذلك بعد توقيع عقد إيجار مع مستثمرين أردنيين للإدارة والتشغيل لمدة عشر سنوات، تحت الاسم التجاري “فندق ومطعم القلعة” والذي يقع على مدخل قلعة الكرك الأثرية، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعم.

وخلال حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية وزير الداخلية، أكد رئيس الصندوق أن الحرص على إعادة تشغيل الاستراحات التي تتوزع في أبرز الوجهات السياحية في المملكة، يعكس الاهتمام الكبير للصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق عائد مجدٍ للمحفظة الاستثمارية للصندوق ، بالإضافة إلى الدور المهم لهذه المشاريع في دعم تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية. مشيرا إلى أن الاستراحة وفرت 100 فرصة عمل.

وأضاف كناكريه أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تحسين أداء وتعزيز تنافسية المحفظة السياحية للصندوق، مبينا أن الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت أرباحا تشغيلية غير مسبوقة نهاية العام 2023 بلغت حوالي 12 مليون دينار وهي أعلى أداء تاريخي لهذه الفنادق، غير أن استمرار العدوان على قطاع غزة ألقى بظلاله على القطاع السياحي. وأضاف أن هذه الفنادق توفر 1300 فرصة عمل دائمة للأردنيين والأردنيات.

وختم أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعمل بكل جد على استدامة العوائد المالية والمجتمعية من استثماراته المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات مثال ناجح للشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية أبرزها القطاع السياحي، لتحقيق الهدف المشترك باستثمار الموارد الوطنية وإدارتها بكفاءة تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية.