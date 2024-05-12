الخصاونة : كبح جماح التضخُّم وتحقيق توازن الميزان التِّجاري يعكس مَنَعة الدَّولة وقوَّتها

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهميَّة الإنجاز الأردني المتمثِّل برفع تصنيف المملكة الائتماني من وكالة موديز العالميَّة لأوَّل مرَّة منذ 21 عاماً.

وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الأحد، إن تقدُّم الأردن في تصنيف الوكالات الدَّوليَّة والنَّجاح في المراجعات الماليَّة مع صندوق النَّقد الدَّولي إنجاز مهمّ للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن نجاح الدَّولة في كبح جماح التضخُّم وتحقيق توازن في الميزان التِّجاري والحضور الدَّولي أمرٌ في غاية الأهميَّة ويعكس مَنَعة الدَّولة وقوَّتها.

وتابع الخصاونة :”نحيِّي وزارة الماليَّة وطواقمها والبنك المركزي الأردني والوزارات القطاعيَّة والخدميَّة على جهودها في تحقيق هذا الإنجاز”.

وجدد الخصاونة رفض الأردن المطلق لأيِّ عمليَّات عسكريَّة إسرائيليَّة على رفح، ورفض التَّهجير أو إيجاد أيِّ ظروف لتهجير أبناء الشَّعب الفلسطيني من الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزَّة.

وقال إن الأردن مع الكلّ الفلسطيني، والحقّ الفلسطيني، والمصير الموحَّد للشَّعب الفلسطيني بدولة مستقلَّة ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وفق خيار حلِّ الدَّولتين.

وأضاف أن “موقفنا ثابت في دعم وإسناد الأشَّقاء الفلسطينيين، ولا يتناقض ذلك مع انتظام الحياة العاَّمة وسيرورتها والمضيّ في القرارات الحاسمة التي تبرز ثقة الدَّولة بقراراتها وقيادتها وإمكاناتها”.

وشدد على أن الأردن القوي والمنيع هو الأقدر على دعم قضاياه العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.