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انخفاض الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء العقبة

منذ 17 ثانية
انخفاض الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء العقبة

وطنا اليوم:بلغ عدد الحاويات التي وردت إلى المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 121843 حاوية، مقابل 148454 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023، بحسب أرقام احصائية للنقابة اللوجستية الأردنية.
في المقابل، بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 29764 حاوية، مقابل 42510 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وقال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب إن عدد الحاويات الواردة للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفض بنسبة 18%، والصادرة 30%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفعل تداعيات أزمة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.


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