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حادث سير غريب في الأردن وإدارة السير توضح

منذ 7 ثواني
حادث سير غريب في الأردن وإدارة السير توضح

وطنا اليوم:نشرت إدارة السير المركزية صور تعود لحادث سير غريب في الأردن.
وقالت إدارة السير عبر حسابها على الفيسبوك:”ان ارتكاب مخالفة الرجوع بالمركبة الى الخلف.. أدت لوقوع مثل هذا الحادث المروري”.
وأظهرت الصورة وقوع مركبة في فناء أحد المباني من على ارتفاع عدة طوابق، حيث أرجعت إدارة السير السبب إلى الرجوع بالمركبة بشكل خاطئ من قبل السائق.
وتهدف إدارة السير إلى نشر التوعية من خلال نشر رسائل وتحذيرات يومية.


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