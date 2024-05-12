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الأوقاف تحذّر من روابط وهميّة تدّعي منح رحلات لأداء الحج

منذ 21 ثانية
الأوقاف تحذّر من روابط وهميّة تدّعي منح رحلات لأداء الحج

وطنا اليوم:حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من روابط وهميّة وصفحات تنتحل اسم دائرة الحج والعمرة تتدعي منح 100 رحلة لأداء فريضة الحج بمناسبة تأسيس دائرة الحج والعمرة وتطلب تسجيل بيانات معينة عبر روابط إلكترونية.
وأكّدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أنّ هذه الصفحات والروابط غير صحيحة وتهدف للنصب والاحتيال والاستحواذ على بيانات المسجلين الخاصة، داعيةً لعدم التعامل مع تلك الروابط الوهميّة والحذر منها.


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