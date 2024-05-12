مفوضية اللاجئين تخفض برامجها بالأردن بقيمة 28 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تخفيضا قيمته 28 مليون دولار لبرامجها في الأردن خلال العام الحالي، في ظل مواجهة المنظمة لانخفاض في التمويل المقدم لعملياتها.

وتعتزم المفوضية الأممية تقليص برامج صيانة وإصلاح الملاجئ في المخيمات بشكل كبير، وقالت إن ذلك سيؤثر على حياة اللاجئين، وفق تقرير حديث.

وتنوي المفوضية تقليص خدمات الحماية، بما في ذلك حماية الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن نقل اللاجئين المرضى من المخيمات إلى المستشفيات خارجها.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير حديث، إن توقعات التمويل لعام 2024 تشير إلى أن المفوضية تواجه المزيد من النقص، وحتى نهاية أبريل/نيسان، تلقت المفوضية 256.4 مليون دولار كتمويل لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أصل 2.341 مليار دولار مطلوبة، أي بنسبة 11%.

ومنذ نيسان/أبريل، انخفض عدد العائلات اللاجئة التي تتلقى المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية من المفوضية في المناطق الحضرية حيث يقيم 82% من اللاجئين، من 30 ألف عائلة إلى 23500 عائلة.

وتتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا، وذلك بدءا من الشهر الحالي.

وقالت المنظمة الأممية إن التخفيضات تؤدي إلى تفاقم الوضع السيء للاجئين.

ويستضيف الأردن 52470 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 634728 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 706100 لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 4 أيار/مايو الحالي.