استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وطنا اليوم:استشهد، صباح الأحد، الشاب سامر ناصر رمانة (27 عاما)، وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب سامر ناصر محمد رمانة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت إصابة لأحد الشبان (16 عاما) بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وكانت مصادر محلية أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، حيث دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.