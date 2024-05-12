بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أونروا: نحو 300 ألف شخص فروا من رفح الأسبوع الماضي

منذ 12 ثانية
أونروا: نحو 300 ألف شخص فروا من رفح الأسبوع الماضي

وطنا اليوم:قدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدد الفلسطينيين الذي أُجبروا على النزوح من رفح بحثا عن مكان آمن بـ 300 ألف شخص خلال.
وقالت “أونروا” إن “لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه” في جميع أنحاء ⁧‫قطاع غزة‬⁩، مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، يُطلب من الفلسطينيين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.
وكانت رفح تتسع على ضيق مساحتها المقدرة بقرابة 65 كيلومترا مربعا لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:09

الشرطة الكندية تقمع متظاهرين داعمين لفلسطين

02:03

بايدن: وقف إطلاق النار ممكن “غداً” في غزة .. “إذا أُفرج عن الرهائن”

01:57

أهالي 600 جندي إسرائيلي للجيش: نعارض اجتياح رفح

22:51

اللاعب التونسي الياس برهومي يظفر بلقب النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف على ملاعب أيلة

21:05

الاحتلال يدمر نحو 80 % من مقدرات دفاع مدني غزة

20:04

انطلاق ثاني مراحل السلال الغذائية التي تتوجه براً من الأردن إلى أهلنا في غزة

18:55

وفاة مدير مكتب نائب حالي أثناء العمل في مكتبه

18:45

ضمن زيارة بعثة تجارية مصرية للأردن

18:25

حزب إرادة يضع سياساته العامة في شتى المجالات نحو برنامج طموح وواقعي وشامل ينسجم مع لونه السياسي

18:00

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : عندما يطلقون “الذباب” للنيل من أشراف الأردن والعرب 

17:11

المعايطة: تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب تعزز مشاركة الشباب

16:25

إعلام عبري: حماس أعادت تنظيم صفوفها بشمالي غزة

وفيات
التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامد